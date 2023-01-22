В Центробанке сообщили о резком падении спроса россиян на наличную иностранную валюту

Россияне в ноябре 2022 года вложили в наличную иностранную валюту на 27,2 млрд руб. меньше, чем в октябре. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Центробанка.

«Спрос россиян на наличную иностранную валюту в ноябре существенно сократился по сравнению с месяцем ранее. Прирост рублевых наличных сбережений населения достиг 68,9 млрд рублей, тогда как вложения в зарубежную валюту в наличной форме снизился на 27,2 млрд рублей», — цитирует агентство финансового регулятора.

По данным ЦБ, в целом прирост наличных сбережений граждан в ноябре уменьшился почти в 13 раз по сравнению с месяцем ранее. В октябре клиенты банков вложили в наличку 523,4 млрд руб., а в ноябре – уже 41,7 млрд руб.

До 9 сентября 2022 года в России действовал временный запрет для банков продавать наличную валюту населению. Россияне могли снять с валютного вклада не более $10 тыс. Если клиент хотел снять с депозита в валюте больше, сумма сверх лимита в $10 тыс. выдавалась ему в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Соответствующий временный порядок обращения в стране наличной валюты был установлен ЦБ 9 марта прошлого года. С 9 марта по 9 сентября иностранная наличность выдавалась россиянам только в американских долларах независимо от валюты счета.

По данным ЦБ, в российских банках 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс. Это означает, что большинство россиян могли полностью получить свои деньги в наличной валюте без всяких ограничений, резюмировал регулятор.