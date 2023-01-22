Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: власти ФРГ боятся сказать правду об энергокризисе

Власти Германии «боятся сказать правду» населению страны о причинах энергетического кризиса и принять на себя ответственность за эти проблемы. Об этом заявил РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

По его словам, Россия «хотела и была готова» продолжать поставлять газ в Евросоюз и Германию. При этом Польша и Украина «предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки». Политик напомнил, что «Северный поток — 1» был поврежден, и российскую сторону не допускают к расследованию случившегося, а «Северный поток — 2» по решению ФРГ выведен из эксплуатации.

«[Глава Минэкономики Германии Роберт] Хабек и Ко боятся сказать правду своему народу, когда есть нехватка энергии, завышенные и недоступные счета за газ и электроэнергию, и дело может дойти до сбоев в (работе) промышленности и, возможно, отключения электроэнергии», — полагает Штрахе.

Бывший вице-канцлер пояснил, что в противном случае властям Германии «пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие» ситуации в энергетике.

Комментарий Штрахе относится к заявлению Хабека о том, что ФРГ «утратила» половину поступавшего в страну газа по вине России, которая якобы перекрыла газ, и выведенные из строя трубопроводы не заработают «в обозримом времени». Министр также сказал, что три плавучих СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, Лубмине и Брунсбюттеле смогут покрыть не более четверти того, что Германия получала от российской стороны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Владимира Путина в использовании энергии и голода в качестве оружия против Запада. При этом немецкий канцлер подчеркнул, что несмотря на это, российский лидер не сумел «сломить единство Запада». Он также отметил, что Германии удалось освободиться от зависимости от российского газа.