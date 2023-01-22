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Вучич заявил о наличии запасов нефти в Сербии всего на несколько месяцев

Президент Сербии Вучич заявил, что запасов нефти в стране хватит на три-четыре месяца

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Darko Vojinovic/AP

В Сербии есть запасы нефти на три-четыре месяца. Об этом в Давосе заявил президент республики Александар Вучич, комментируя прекращение поставок нефти из России с 5 февраля, передает ТАСС.

«У нас достаточно резервов, бензина, дизеля, чтобы не покупать ни литра нефти три-четыре месяца», — отметил Вучич.

По его словам, в ближайшее время, скорее всего, будут проблемы с ценой нефти. Если говорить о котировках марки Brent, то они стабильны. Однако изменения в цене происходят именно из-за нехватки нефти из России.

В начале декабря премьер республики Ана Брнабич заявила, что состояние сербского энергетического рынка стабильно, несмотря на эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны Евросоюза (ЕС). Председатель правительства республики отметила, что Сербия — это «энергетически безопасная страна» благодаря усилиям президента Александара Вучича.

До этого Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от «Дружбы», которая проходит на территории Венгрии. По его словам, власти Венгрии помогли Сербии разместить на хранение газ в венгерских хранилищах. Он отметил, что резервы природного газа Сербии составляют около 680 млн кубических метров.

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