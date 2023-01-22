Боррель заявил об избавлении от энергетической зависимости от России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за несколько месяцев Евросоюз избавился от энергетической зависимости от России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами», — сказал Боррель.

Представитель ЕС отметил, что блок прошел «чрезвычайно напряженную фазу» роста цен. По его словам, «резкий пик» в августе был связан со «спекулятивной напряженностью на рынках». Сейчас, указал он, «цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному [показателю], который уже был очень высоким».

Он полагает, что напряженность на энергетическом рынке уже не следует связывать с событиями на Украине, называя это «структурной проблемой» энергетики, сопряженной с соотношением цен на газ и электроэнергию.

Боррель выразил надежду на то, что в скором времени в Еврокомиссию поступит предложение, нацеленное на исправление ситуации.

Накануне сообщалось, что уровень наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился до отметки ниже 80%.