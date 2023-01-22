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Иранский риал упал до исторического минимума на фоне беспорядков и конфликта с ЕС

Иранский риал упал до рекордно низкого уровня по отношению к американской валюте на фоне растущей изоляции страны и возможных санкций со стороны Европейского союза (ЕС), передает ФАН.

Так, 21 января на неофициальном рынке Исламской республики один доллар можно было купить за 447 000 риалов, а днем ранее — за 430 500.

В целом иранская валюта потеряла 29% своей стоимости после начала массовых беспорядков минувшей осенью. Глава Центрального банка Ирана Мухаммад Реза Фарзин заявил, что падение риала связано с психологическими операциями, которые враги организуют для дестабилизации республики.

«Сегодня центральный банк не сталкивается с какими-либо ограничениями в отношении валютных и золотых ресурсов и резервов, а обман СМИ и психологические операции являются основными факторами, стоящими за колебаниями свободного обменного курса», — объяснил глава иранского ЦБ.

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