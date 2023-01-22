МИД Венгрии заявил, что снабжение страны не может осуществляться без энергоресурсов из РФ

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что снабжение страны энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России. Об этом Сийярто сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

По словам министра, в политике «важны география и реальность».

«Когда вы находитесь в районе, который не имеет выхода к морю, если вы не получаете газ и нефть из РФ, вы не можете снабжать свою страну. Необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения в ЕС», — сказал он, отметив, что Венгрия защищает свои национальные интересы.

При этом Сийярто указал, что Будапешт выступает в поддержку Киева, «когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете страны».

«Мы хотим мира как можно скорее. Мы все знаем, что для установления мира необходимо, чтобы США и Россия разговаривали друг с другом», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Также Сийярто отметил, что перед французскими, немецкими и американскими политиками «должна стоять задача создать обстоятельства».

Ранее Петер Сийярто заявлял, что международная политика должна вернуться от санкций к взаимному уважению и переговорам