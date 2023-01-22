Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин снизил ставку по «Сельской ипотеке» с 3 до 0,1% для приграничных территорий

close
100%
Freepik.com

Правительство России снизило ставку по «Сельской ипотеке» с 3 до 0,1% для приграничных территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно данным агентства, благодаря программе граждане смогли купить или построить более 6 млн кв. м жилья. Было выдано более 109,7 тысяч кредитов на сумму 220,4 млрд рублей.

«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%», — говорится в сообщении кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги по программе «Сельская ипотека» можно приобрести готовый частный дом, либо купить земельный участок и построить на нем жилье. Также можно построить жилье на уже имеющемся участке.

Ранее правительство РФ приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, которые выплачивают ипотеку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть