Кабмин снизил ставку по «Сельской ипотеке» с 3 до 0,1% для приграничных территорий

Правительство России снизило ставку по «Сельской ипотеке» с 3 до 0,1% для приграничных территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно данным агентства, благодаря программе граждане смогли купить или построить более 6 млн кв. м жилья. Было выдано более 109,7 тысяч кредитов на сумму 220,4 млрд рублей.

«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%», — говорится в сообщении кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги по программе «Сельская ипотека» можно приобрести готовый частный дом, либо купить земельный участок и построить на нем жилье. Также можно построить жилье на уже имеющемся участке.

Ранее правительство РФ приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, которые выплачивают ипотеку.