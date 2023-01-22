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Экономист Маурицас сравнил экономическую ситуацию в Литве с «огромным костром инфляции»

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Ints Kalnins/Reuters

Экономист банка Luminor Жигимнатас Маурицас в беседе с порталом Delfi сравнил экономическую ситуацию в Литве с «огромным костром инфляции».

«Текущую ситуацию в экономике Литвы можно было бы охарактеризовать так: огромный костер инфляции — с одной стороны в него банки льют «воду», чтобы погасить, а правительства льют в костер керосин, чтобы поддерживать пламя», — отметил экономист.

По его словам, центробанки активно повышают ключевые ставки, и это приводит к вытягиванию денег из экономики. Он рассказал, что если в 2020 году снижение в Литве ставки рефинансирования привело к росту кредитования, то сейчас наблюдается обратная тенденция – ставка повышается, число выданных клиентам банков займов сокращается. Нехватку денег в экономике Маурицас назвал самым большим риском в текущей ситуации и допустил, что власти Литвы в скором времени начнут повышать налоги и вводить новые сборы.

«В Литве много товаров, цены на нефть и газ не такие высокие, но нехватка денег в экономике – самый существенный вызов. Из-за повышения ставки рефинансирования кредиты дорожают, желание тратить деньги снижается. Я верю в обсуждение баланса бюджета. Не исключено, что весной, летом или осенью во время планирования бюджета Литвы возникнут разговоры о повышении налогов и введении новых», — допустил экономист.

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