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Публицист Новоселов заявил, что страны БРИКС создадут общую валюту и она потеснит доллар

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«Газета.Ru»

Публицист Иван Новоселов в беседе с телеканалом «360» допустил, что страны БРИКС могут создать общую валюту, которая в дальнейшем потеснит американский доллар на мировом рынке.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики.

«Особенный интерес вызывают разговоры о создании общей валюты стран БРИКС. К ней также могут присоединиться страны ОПЕК. На данные государства приходится половина мирового населения и серьезная часть мировой экономики. Эта валюта, несомненно, потеснит доллар с пьедестала и, может, даже займет его место», — отметил Новоселов.

По словам Новоселова, сейчас две страны объединения – Россия и Китай – увеличили темпы взаимного товарооборота. В прошлом году он увеличился почти на треть – на 29,3% — и достиг $190,271 млрд, уточнил Новоселов. Он подчеркнул, что Китай стал самым крупным торговым партнером России по итогам 2022 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что половина торгового оборота между Россией и Китаем идет в рублях и юанях.

Это, по мнению Новоселова, и может подтолкнуть страны БРИКС к созданию общей валюты. В беседе с «360» публицист уточнил, что Россия взяла курс по уходу от доллара в расчетах с дружественными странами после введения Западом антироссийских санкций. При этом готовность Китая перейти на расчеты в национальных валютах при оплате товаров в рамках импорта из России означает, что Китай поддерживает идею создания общей валюты стран БРИКС.

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