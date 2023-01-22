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Postimees: эстонцы стали чаще покупать уцененные товары

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Жители Эстонии вынуждены покупать уцененные товары в связи со снижением покупательской способности. Об этом пишет газета Postimees, ссылаясь на результаты проведенного в прибалтийской республике исследования.

Согласно его данным, 64% ​​опрошенных приходится ежедневно искать скидки и просчитывать, какие товары они могут себе позволить. 15% респондентов порой вынуждены отказываться от необходимых покупок.

«Мы видим, что сейчас в средней потребительской корзине гораздо чаще можно найти товары со скидкой и продукцию наших собственных торговых марок», — приводит издание слова директора по ассортименту и поставкам сети Prisma Peremarket Каймо Нийтару.

Как показал опрос, 56% респондентов стараются покупать товары со скидкой или, к примеру, с истекающим в день покупки сроком годности. 46% участников исследования выбирают самый дешевый продукт в товарной категории.

Отмечается, что чаще всего уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности приобретают люди в возрасте до 40 лет и люди со средним уровнем дохода.

Ранее портал ERR со ссылкой на прогноз Банка Эстонии сообщал, что в начале 2023 года жители страны могут столкнуться с резким падением уровня жизни из-за того, что вырастет безработица и цены.

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