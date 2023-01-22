Anadolu: россияне открыли большинство фирм с иностранным капиталом в Турции в 2022 году

В Турции в 2022 году число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя с 2010 года, притом, что больше всего их открыли российские граждане. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на информацию от Союза палат и товарных бирж Турции.

«Число компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году возросло до 20 135, что является самым высоким показателем с 2010 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с участием граждан РФ были в прошлом году открыты 1363 компаний.

Кроме того, согласно данным агентства, на втором месте по количеству открытых компаний стоит Иран. С участием капитала граждан этой страны открыты 1300 фирм. При этом с участием капитала граждан ФРГ были открыты 484 компании.

В августе президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли решение совместно наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике и предпринять шаги для сотрудничества в сфере торговли, транспорта, туризма и сельского хозяйства, следует из совместного заявления политиков.