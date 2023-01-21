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Телеканал RT France объявил о закрытии из-за заморозки банковских счетов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Телеканал RT France объявил, что закрывается в связи с невозможностью дальнейшей деятельности после заморозки банковских счетов телеканала. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте телеканала.

«Главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение нашей деятельности», — сообщили в RT France.

Как отмечается в пресс-релизе канала, закрытие RT France является первым шагом, после которого «следующей мишенью станут другие СМИ».

RT France вещал на французском языке с 18 декабря 2017 года. Он был запрещен во Франции 1 марта 2022 года.

20 января во Франции заблокировали счета RT France. Блокировку осуществили по требованию Главного управления казначейства при Министерстве финансов страны в связи с принятым в декабре девятым пакетом антироссийских ограничений.

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