Комитет Верховной рады вызвал руководство Минобороны Украины из-за хищений средств

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил о намерении заслушать руководство Министерства обороны Украины из-за поступивших сообщений о закупках продовольствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам, сообщила зампредседателя комитета Марьяна Безуглая.

«Вызываем руководство Министерства обороны Украины в комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», — написала она в соцсетях.

Безуглая также уточнила в беседе с изданием «Общественное», что речь идет о поступившей от СМИ информации о хищениях средств, предназначавшихся для закупки продуктов питания для украинской армии. По словам депутата, Государственная аудиторская служба Украины и правоохранительные органы проводят проверку в связи с резонансными сообщениями.

Ранее ряд украинских СМИ, в частности агентство УНИАН, писало о том, что Минобороны Украины закупало продукты для армии по завышенным вдвое и втрое ценам. В журналистском расследовании говорилось о соглашении, заключенном на услуги организации питания в 2023 году воинских частей в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого Государственное бюро Украины сообщило, что раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, одно из частных предприятий закупало продукты для воинских частей в объемах существенно выше поставляемых военным.