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Представитель ФРС США Уоллер поддержал повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов

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Управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер высказался за повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании регулятора в целях снижения инфляции, написало агентство РИА Новости.

«На основании данных, доступных на настоящий момент, впереди нас ожидает малая турбулентность, и я сейчас поддерживаю повышение ставок на 25 б.п. на следующем заседании (Комитета по операциям на открытом рынке), которое пройдет 31 января и 1 января», — сказал Уоллер.

По его словам, регулятор по-прежнему стремится к достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также управляющий ФРС отметил, что безработица в стране по-прежнему находится на самом низком уровне как минимум за 50 последних лет – 3,5%.

В середине июня ФРС, выполняющая функции Центробанка, впервые с ноября 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 б.п. — до уровня 1,5-1,75% годовых. В первой половине ноября сообщалось, что служба в четвертый раз подряд повысила ключевую ставку на 75 б.п., до 3,75-4% годовых. 14 декабря регулятор повысил показатель на 50 б.п. до 4,25–4,50%.

Затем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышать базовую процентную ставку, притом, что последствия этого «еще предстоит ощутить».

На прошлой неделе пресс-служба американского Минтруда сообщила, что индекс потребительских цен (CPI) в США составил в декабре 6,5% в годовом выражении.

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