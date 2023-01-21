Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Банке России заметили тенденцию спада популярности ипотеки по пониженным ставкам

close
100%
Pexels

Застройщики и кредитные организации в декабре 2022 года начали отказываться от выдачи кредита на недвижимость по сниженным ставкам. Информация об этом содержится в комментарии Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

В Центробанке отметили, что в перспективе такая политика участников рынка может привести к повышению ипотечных ставок на недвижимость.

Кроме того, как написали в комментарии, в декабре объем выданных физлицам кредитов рос за счет высокого спроса на ипотеку на фоне новостей о возможном закрытии программы льготного кредитования лиц, приобретающих квартиры в новостройках.

В регуляторе также предположили, что интерес к ипотеке под залог договора долевого участия снизится на фоне решения о продлении программы льготной ипотеки на квартиры в только что построенных домах до 1 июля 2024 года.

Накануне пресс-служба Банка России сообщила о продолжении роста объема розничного кредитования на территории страны в декабре на фоне сохранения высокого спроса на оформление ипотеки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть