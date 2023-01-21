В Банке России заметили тенденцию спада популярности ипотеки по пониженным ставкам

Застройщики и кредитные организации в декабре 2022 года начали отказываться от выдачи кредита на недвижимость по сниженным ставкам. Информация об этом содержится в комментарии Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

В Центробанке отметили, что в перспективе такая политика участников рынка может привести к повышению ипотечных ставок на недвижимость.

Кроме того, как написали в комментарии, в декабре объем выданных физлицам кредитов рос за счет высокого спроса на ипотеку на фоне новостей о возможном закрытии программы льготного кредитования лиц, приобретающих квартиры в новостройках.

В регуляторе также предположили, что интерес к ипотеке под залог договора долевого участия снизится на фоне решения о продлении программы льготной ипотеки на квартиры в только что построенных домах до 1 июля 2024 года.

Накануне пресс-служба Банка России сообщила о продолжении роста объема розничного кредитования на территории страны в декабре на фоне сохранения высокого спроса на оформление ипотеки.