Итальянцы в 2022 году потратили €40 млрд накоплений из-за инфляции и дорогой энергии

Итальянские семьи потратили в 2022 году €41,5 млрд сбережений из-за высокой инфляции и роста цен на энергоносители. Информацию об этом пресс-служба местной ассоциации предпринимателей Confesercenti опубликовала на своем сайте.

По данным ассоциации, на сегодняшний день итальянцы тратят 45,8% месячного дохода на коммунальные платежи. В 2019 году на эту статью расходов граждане Италии тратили 35%.

Более 10 млн итальянцев со средним и низким уровнем дохода отдают на оплату коммунальных счетов 50% своего дохода в месяц. При этом они покупают меньше еды и напитков. Траты на эту категорию расходов снизились с 25% до 23%, по данным Confesercenti.

В конце сентября пресс-служба Национального института статистики (Istat) Италии сообщила, что уровень роста потребительских цен в республике в сентябре достиг 8,9%, что стало самым высоким показателем с 1985 года.

На прошлой неделе РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Европарламента и службы «Евробарометр», сообщило, что рост стоимости жизни — главная проблема, которая волнует 93% европейцев. Больше всего опасений по поводу роста цен высказали граждане Греции (100% респондентов), Кипра (99%), Италии и Португалии (по 98%).