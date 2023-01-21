Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Итальянцы в 2022 году потратили €40 млрд накоплений из-за инфляции и дорогой энергии

close
100%
Tony Gentile/Reuters

Итальянские семьи потратили в 2022 году €41,5 млрд сбережений из-за высокой инфляции и роста цен на энергоносители. Информацию об этом пресс-служба местной ассоциации предпринимателей Confesercenti опубликовала на своем сайте.

По данным ассоциации, на сегодняшний день итальянцы тратят 45,8% месячного дохода на коммунальные платежи. В 2019 году на эту статью расходов граждане Италии тратили 35%.

Более 10 млн итальянцев со средним и низким уровнем дохода отдают на оплату коммунальных счетов 50% своего дохода в месяц. При этом они покупают меньше еды и напитков. Траты на эту категорию расходов снизились с 25% до 23%, по данным Confesercenti.

В конце сентября пресс-служба Национального института статистики (Istat) Италии сообщила, что уровень роста потребительских цен в республике в сентябре достиг 8,9%, что стало самым высоким показателем с 1985 года.

На прошлой неделе РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Европарламента и службы «Евробарометр», сообщило, что рост стоимости жизни — главная проблема, которая волнует 93% европейцев. Больше всего опасений по поводу роста цен высказали граждане Греции (100% респондентов), Кипра (99%), Италии и Португалии (по 98%).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть