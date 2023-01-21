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Sun: Маск усилил безопасность в доме отца и нанял себе сотню телохранителей

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Mike Blake/Reuters

Предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в Южно-Африканской Республике, а также нанял для себя около 100 телохранителей на фоне страха похищения. Об этом сообщает издание The Sun.

Информацию об усилении мер предосторожности предоставил отец бизнесмена.

«Он (Илон) решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни», — подчеркнул Эррол.

По его словам, сейчас за безопасность основателя SpaceX и Tesla отвечают не менее 100 сотрудников службы безопасности.

Илон стал опасаться за свою жизнь после публикации файлов Twitter, в том числе связанных с американскими властями.

Также Эррол Маск добавил, что в декабре на фоне опасений со стороны сына дом отца предпринимателя в ЮАР оборудовали высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами.

В октябре в American Thinker допустили, что Маск столкнется с расследованиями и травлей подобно бывшему президенту США Дональду Трампу.

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