Германии и Европе в целом следует активнее участвовать в обеспечении продовольственной безопасности в Африке в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал немецкий министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир в преддверии международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине., написало агентство ТАСС.

«Мы не должны оставлять поле деятельности авторитарным государствам, которые действуют там и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций», — сказал Оздемир.

По его словам, немецкое правительство договорилось с Африканским союзом о «партнерстве на будущее» по части передачи европейского опыта преодоления кризисных ситуаций, чтобы сделать африканские продовольственные системы более устойчивыми.

Кроме того, Оздемир отметил, что гуманитарная помощь носит краткосрочный характер, поэтому стоит задуматься о строительстве зернохранилищ в регионе «вместо отправки мешков с зерном».

На прошлой неделе в посольстве Российской Федерации в Никарагуа заявили, что российские власти передали республике 348,5 тонны муки для поддержки программы школьных обедов.