«Синьхуа»: экономическая активность Китая будет нарастать в 2023 году

Экономическая активность Китая в 2023 году будет постепенно восстанавливаться и нарастать. Об этом в интервью агентству «Синьхуа» заявил ведущий экономист банка Morgan Stanley Четан Ахья.

«Экономическая политика китайских властей и оптимизация мер по борьбе с коронавирусом «повысят уверенность частного сектора и приведут к росту внутреннего потребления, что станет основным фактором для восстановления активности в экономике и роста ВВП страны», — отметил Ахья.

По его словам, эксперты банка Morgan Stanley изменили прогноз роста ВВП Китая с 5,4% до 5,7% из-за пересмотра бюджетно-налоговой и монетарной политики КНР, которая направлена на стабилизацию рыночной ситуации.

Он добавил, что при повышении показателей экономики Китая мировые показатели также улучшатся. Кроме того, восстановление КНР, в целом, поднимет уровень совокупного спроса в мире.

17 января вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что в этом году экономику страны «ждет улучшение». Лю Хэ допустил, что темпы роста экономики Китая «вернутся к нормальной тенденции».