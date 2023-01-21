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Уровень наполненности европейских ПХГ упал ниже отметки в 80%

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Gustau Nacarino/Reuters

Уровень наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился до отметки ниже 80%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

По данным GIE, совокупный объем газа в регионе к 20 января был на уровне 86,5 млрд кубометров, что соответствует отметке в 79,49%. Убыль составила 0,59 п.п. за сутки.

При этом запасы газа сейчас находятся на достаточно высоком уровне, так как в начале 2022 года этот показатель был ниже 50%.

19 января еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что ЕС завершит отопительный сезон 2022-2023 года с заполненными наполовину ПХГ. По ее словам, в зимнем сезоне прошлого года хранилища газа были истощены более чем на 50% уже к январю. На сегодняшний день ПГХ на территории ЕС заполнены на 80%. При том, что в декабре объем содержимого находился на уровне 88%.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что в Европе запасы природного газа в ПХГ находятся на историческом максимуме. Отмечается, что ежедневный отбор идет на стабильном уровне и составил на 15 января 263 млн куб. м. При этом закачка составила 49 млн куб. м.

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