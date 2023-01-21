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МИД России отверг обвинения в затягивании инспекций судов по зерновой сделке

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РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел России отвергли обвинения в якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке. В российском МИД отметили, что список и очередность проверок формируется Украиной. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что, согласно пресс-релизу Организации Объединенных Наций, более 100 судов, которые подключены к инициативе, находятся в территориальных водах Турции, при этом среднее время ожидания составляет 21 день.

«На стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна. Список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной. Российские представители на него никак не влияют», — указывается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил расширение географии зерновой сделки на «другие порты Украины».

До этого агентство Reuters сообщало, что ООН назвала работу зерновой сделки неэффективной и призвала к ее улучшению. По данным организации, среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, составляет 21 день.

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