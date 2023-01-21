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МИД РФ: ООН бездействует в вопросе экспорта российского аммиака через Одессу

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Мария Девахина/РИА «Новости»

ООН не предпринимает никаких действий по вопросу возобновления российского экспорта аммиака по трубопроводу ТольяттиОдесса. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Ооновцы, активно призывающие наращивать украинский зерновой экспорт, конкретно по этому вопросу бездействуют», — сказано в сообщении.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в сообщении ООН говорится о прописанной в «черноморской инициативе» задаче возобновления экспорта аммиака из порта Южный. Вместе с тем, в документе расплывчато сказано о «неких дискуссиях между какими-то сторонами в целях достижения некого соглашения», что служит препятствием для возобновления вывоза удобрений, включая аммиак.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

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