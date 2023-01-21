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Количество занятых в Германии к 2030 году сократится на 5 млн человек

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Fabrizio Bensch/Reuters

Число трудящихся в Германии к 2030 году сократится на 5 млн человек на фоне кризиса, что неизбежно ухудшит экономическую ситуацию. С таким предупреждением выступил Глава Ассоциации работодателей страны Райнер Дульгер, написало агентство ТАСС.

«К 2030 году количество работающих людей сократится на 5 млн. <…> Мы не сможем сохранить процветание, к которому привыкли в Германии», — сказал Дульгер.

Глава Ассоциации работодателей Германии отметил, что такой масштаб сокращения невозможно компенсировать, и в результате снижения числа занятых государство соберет меньше налогов.

По словам Дульгера, некоторые немецкие предприятия уже объявили о банкротстве или собираются это сделать, поскольку их бизнес-модель больше не работает из-за высоких затрат на энергию.

Во второй половине ноября генеральный директор Нерманского промышленного союза Тани Геннер заявила, что в условиях энергетического кризиса каждая четвертая компания в стране испытывает серьезные трудности и размышляет о переносе производства за рубеж.

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