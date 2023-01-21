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Французские виноделы заявили о росте продаж шампанского на 1,6% в 2022 году

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Depositphotos

Во Франции виноделы продали шампанского по итогам 2022 года на 1,6% больше, чем в 2021 году. Об этом пишет газета Le Parisien.

В 2022 году французские виноделы продали 326 млн бутылок, что на 1,6% больше, чем в 2021 году. При этом показатели 2022 года значительно превысили результаты продаж 2020 года, который был «назван черным из-за снижения продаж до 244 млн бутылок на фоне пандемии», отметили в публикации.

По данным издания, рост продаж произошел за счет увеличения поставок. Речь идет о том, что в 2022 году в другие страны было направлено свыше 187,5 млн бутылок, что на 4,3% больше показателей годом ранее.

В статье добавили, что больше всего шампанского в прошлом году было продано США.

В начале сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что итальянский винный дом Antinori, чьи основные поместья сосредоточены в Тоскане, прекратил поставки продукции в Россию. Решение может быть связано с нежеланием экспортера работать в стране из-за геополитического кризиса.

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