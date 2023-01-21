PS: перезагрузка Китая положительно повлияет на международную торговлю

Правительство Китая в последние месяцы сигнализирует о различных изменениях и политических разворотах, что может положительно повлиять на международную торговлю. Об этом пишет Project Syndicate.

В течение последних двух месяцев руководство Китая объявило или сигнализировало о намерении провести целый ряд крупных политических разворотов, в частности, внезапно отменив жесткие коронавирусные ограничения. Из-за этого западные инвесторы смотрят на будущее международного рынка с оптимизмом и надеются на будущие перспективы, отметили в публикации.

По данным издания, Китаю мало отменить лишь ограничения для изменения экономики, но нужно также направить ее на верный путь, в частности вернув в политическую систему прагматизм и честную обратную связь. Если получится это сделать, то новый экономический ландшафт будет показывать хорошие результаты в течение многих лет.

Авторы статьи посчитали, что ранние решения властей Китая по ограничению спекулятивных вложений в недвижимость и защите прав работников были вполне верными. Просто все действия должны быть прозрачными, с проведением необходимых консультаций.

18 января Bloomberg со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА) сообщил, что впервые три месяца 2023 года объемы мировых поставок нефти превысят суммарный уровень потребления примерно на 1 млн баррелей в день. Это произойдет несмотря на возобновление производства в Китае после карантинов из-за распространения коронавируса.