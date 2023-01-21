Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

PS: перезагрузка Китая положительно повлияет на международную торговлю

close
100%
Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Китая в последние месяцы сигнализирует о различных изменениях и политических разворотах, что может положительно повлиять на международную торговлю. Об этом пишет Project Syndicate.

В течение последних двух месяцев руководство Китая объявило или сигнализировало о намерении провести целый ряд крупных политических разворотов, в частности, внезапно отменив жесткие коронавирусные ограничения. Из-за этого западные инвесторы смотрят на будущее международного рынка с оптимизмом и надеются на будущие перспективы, отметили в публикации.

По данным издания, Китаю мало отменить лишь ограничения для изменения экономики, но нужно также направить ее на верный путь, в частности вернув в политическую систему прагматизм и честную обратную связь. Если получится это сделать, то новый экономический ландшафт будет показывать хорошие результаты в течение многих лет.

Авторы статьи посчитали, что ранние решения властей Китая по ограничению спекулятивных вложений в недвижимость и защите прав работников были вполне верными. Просто все действия должны быть прозрачными, с проведением необходимых консультаций.

18 января Bloomberg со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА) сообщил, что впервые три месяца 2023 года объемы мировых поставок нефти превысят суммарный уровень потребления примерно на 1 млн баррелей в день. Это произойдет несмотря на возобновление производства в Китае после карантинов из-за распространения коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть