Аналитик Антонов заявил о влиянии на курс рубля ставки Центробанка, ОПЕК+ и других событий

Курс рубля в феврале будет зависеть от ставки Банка России, встречи ОПЕК+ и других факторов. Об этом «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«1 февраля будет встреча министров ОПЕК+ и заседание ФРС США. 3 числа опубликуют отчет по рынку труда в США за январь, а уже 5 февраля начнет действовать эмбарго на нефтепродукты. Уже 6-го числа завершится продажа валюты по бюджетному правилу. Потом, через четыре дня, пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. И, наконец, 20 февраля ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике», — перечислил Антонов.

По его словам, в конце 2022 года из-за влияния временных факторов наблюдалось ослабление рубля. Поэтому в феврале изменение курса будет зависеть от выручки экспортеров.

Он добавил, что ситуация на рынке сложилась к тенденции на повышении стоимости нефти до 90 за баррель. Объемы торгов в последнее время находятся на отметке выше среднего. При этом трейдеры хотят сохранить положительную динамику, ожидая увеличения спроса со стороны китайских покупателей.

16 января Центробанк опубликовал предварительную оценку реального эффективного курса рубля в 2022 году. Речь о курсе нацвалюты к валютам основных торговых партнеров России с учетом роста цен в стране. По данным регулятора, реальный эффективный курс рубля увеличился на 25% в прошлом году.