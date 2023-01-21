В Пакистане заявили о закрытии до 35% потребностей в сырой нефти при заключении сделки с РФ

После того, как Пакистан подпишет соглашение по сырой нефти с Россией, страна сможет закрыть до 35% годовой потребности в этом виде топлива. Об этом заявил после 8-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Исламабаде государственный министр исламской республики по делам нефти Мусадик Малик, передает ТАСС.

«При согласовании нефтяной сделки с РФ Пакистан сможет закрыть до 35% потребностей в сырой нефти», — отметил Малик.

По его словам, если сделка все-таки состоится, то первые поставки из России могут пойти уже в марте.

20 января глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Москва планирует предоставить Исламабаду свои предложения по проектам в сфере электроэнергетики в Пакистане. Глава российского министерства энергетики отметил, что для Исламабада наиболее перспективными являются проекты в ГЭС и ТЭС.

До этого Шульгинов в интервью газете The Nation заявил, что Москва не видит препятствий для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток». В России этому вопросу большое внимание, тем не менее подход к реализации таких проектов должен быть комплексным. По его словам, это означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него.