Специалист Зюков назвал ремонт самой прибыльной сферой для самозанятых

Самая прибыльная сфера для самозанятых находится в сфере рабочих специальностей, а, в частности, ремонта. Об этом RT заявил сооснователь платформы для самозанятых «Язанят», член совета Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.

«Первыми оценили преимущества режима самозанятости представители рабочих специальностей. Дефицит строительных кадров вынудил работодателей повышать среднюю заработную плату. За год она возросла на 17%», — отметил Зюков.

По его словам, еще одной прибыльной сферой деятельности является ремонт автотранспорта и автоперевозки. Кроме того, ремонт в условиях отсутствия постгарантийного обслуживания иномарок становится отдельной популярной нишей на ближайшие годы. Также следом по популярности у самозанятых идет индустрия красоты, так как салоны сохраняют своих клиентов даже во время кризиса.

Он добавил, что следом по гарантированному стабильному доходу идут услуги, которые связаны с домом, в частности клининговые услуги. Следом идет торговля и индустрия здоровья.

11 января из данных крупнейших заказчиков, находящихся в периметре мониторинга Корпорации МСП, стало известно, что компании с госучастием закупили в 2022 году у самозанятых продукции, работ и услуг на общую сумму 3,371 млрд рублей, что на 211% больше, чем по итогам 2021 года.