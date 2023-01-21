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CNBC: Twitter после покупки Илоном Маском потерял 80% сотрудников

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию. 

В публикации отмечается, что оставшимся сотрудникам непросто поддерживать работу Twitter и добавлять новые функции соцсети. Из-за этого Маск разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co.

По данным внутренних документов компании, соцсеть избавилась приблизительно от 80% сотрудников с момента, когда Маск возглавил Twitter. В текущий момент в соцсети работает около 1,3 тыс. человек.

Порядка 1,4 тыс. человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают, подчеркивает телеканал.

До прихода Маска в Twitter работало 7,5 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд в конце декабря 2022 года, незадолго до выхода квартального отчета, который сильно разочаровал инвесторов и обрушил стоимость ценных бумаг компании.

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