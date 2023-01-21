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«Ъ»: магазины Daher Group появятся на месте точек Inditex

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Daher Group, новый владелец российской части бизнеса холдинга Inditex, может открыть магазины под своими брендами весной 2023 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источника издания, первой станет точка в московском ТЦ «Авиапарк». В магазине под названием Maag будет одежда для женщин, мужчин и детей.

В российском Inditex изданию заявили, что Daher Group будет работать в России под собственными брендам.

В октябре испанская fashion-группа Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже ливанской Daher Holding бизнеса в России.

Ранее директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова заявила, что все обновленные магазины Zara под новым названием и управлением откроются в России к осени 2023 года.

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