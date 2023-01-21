«Ъ»: магазины Daher Group появятся на месте точек Inditex

Daher Group, новый владелец российской части бизнеса холдинга Inditex, может открыть магазины под своими брендами весной 2023 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источника издания, первой станет точка в московском ТЦ «Авиапарк». В магазине под названием Maag будет одежда для женщин, мужчин и детей.

В российском Inditex изданию заявили, что Daher Group будет работать в России под собственными брендам.

В октябре испанская fashion-группа Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже ливанской Daher Holding бизнеса в России.

Ранее директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова заявила, что все обновленные магазины Zara под новым названием и управлением откроются в России к осени 2023 года.