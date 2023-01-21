Минфин США: Штаты и союзники согласились ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты РФ

В министерстве финансов США заявили, что представители коалиции западных стран, которые участвуют в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, договорились с необходимостью ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты Российской Федерации в зависимости от их категории. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть.

Первый потолок будет относится к дизельному топливу или бензину, а второй к продуктам, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут, говорится в заявлении минфина США.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на российскую нефть, несмотря на стремление некоторых европейских стран сократить «доходы России» еще больше.

США хотят дождаться, когда в феврале страны G7 введут дополнительные ограничения цен на дизельное топливо, прежде чем проводить переоценку цен на сырую нефть.