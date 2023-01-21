Стоимость поставок трубопроводного газа из России в КНР в 2022 году выросла в 2,6 раза

Стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году составила $3,9 млрд, увеличившись в 2,6 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление КНР.

Объем импорта газа в онлайн-системе ведомства в отличие от предыдущих лет не приводится.

При этом среди стран, продающих трубопроводный газ КНР, первое место продолжает занимать Туркмения — $10,25 млрд. Россия на втором месте, затем идет Мьянма — $1,43 млрд.

Вице-премьер России Александр Новак 16 января заявил, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из Российской Федерации в КНР достигли рекордных показателей в 15,5 млрд кубометров по итогам прошлого года.

Ранее замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев указал, что в 2023 году Европа продолжит сокращение закупок российского газа, в то время как Россия переориентируется на поставки в Пакистан и Индию.