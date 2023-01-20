Swiss Info: банковские круги Швейцарии опасаются последствий конфискации активов РФ

Банковские круги Швейцарии опасаются, что конфискация российских активов на Западе может стать для страны «началом конца» как для мирового финансового центра. Об этом сообщил информационный портал Swiss Info.

В материале отмечается, что идея изъятия средств, замороженных на швейцарских счетах попавших под санкции лиц, существует уже давно, и она вызывает споры и дискуссии.

Swiss Info также обратило внимание на слова главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса, который в интервью газете Tages-Anzeiger говорил о большом давлении на Швейцарию, от которой требуют, чтобы замороженные российские средства были переданы Киеву. Дипломат также допустил, что для решения этого вопроса может потребоваться проведение референдума, поскольку будут необходимы «серьезные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом».

Кассис напомнил, что правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму более $7,5 млрд. В настоящее время они находятся в собственности и не могут быть конфискованы.