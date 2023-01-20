В Обнинске появится крупнейший в Европе завод радиофармпрепаратов

В соответствии с международными стандартами GMP, на базе АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова», в Обнинске построят самый крупный в Европе завод радиофармпрепаратов. Это поможет обеспечить технологический суверенитет страны в области производства подобных препаратов. Строительство завода стартовало 20 января.

Сегодня в России радиоизотопная продукция медицинского назначения «Росатома» позволяет проводить порядка одного миллиона диагностических и терапевтических процедур в год, однако потребность страны в радиофармпрепаратах остается очень высокой.

«Мы ожидаем крупных, больших перемен, которые мы связываем с инновационным развитием здравоохранения и промышленности, которая подставляет «плечо» в прорывной технологии создания радиофармацевтических препаратов. Для нас это большое знаковое событие. Мы все прекрасно знаем, что борьба с злокачественными образованиями — это серьезный вызов для каждого человека и человечества в целом. Своевременное прохождение профилактических осмотров — это то, что позволяет осуществлять раннюю диагностику и своевременное лечение», — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе церемонии закладки фундамента завода, подчеркнув, что радиофармацевтические препараты используются не только в лечении, но и в диагностике подобных заболеваний.

Предполагается, что в 2025 году 21 технологическая линия нового завода будет выпускать продукцию для диагностики и терапии широкого спектра заболеваний, в частности, неоперабельных метастатических форм рака.

«У Росатома большой опыт в создании препаратов и оборудования для ядерной медицины. Сегодня, когда наша страна оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, мы понимаем, что обладаем достаточными компетенциями, чтобы стать одним из лидеров в развитии услуг высокотехнологичной медицинской помощи для российских граждан. Росатом готов полностью удовлетворить потребности российских врачей и пациентов в радиофармпрепаратах и помочь людям из других стран сохранить и укрепить здоровье. Уверен, завод даст импульс для развития ядерной медицины и радиофармацевтической промышленности России», — заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Радиофармпрепараты «Росатома» будут использоваться для лечения пациентов с такими диагнозами, как нейроэндокринные опухоли, миелоидные заболевания, рак предстательной железы, почек, костных тканей, слюнных желез, опухоли головного мозга, солоидные опухоли, нейробластома, рак легких, яичников, мочевого пузыря, молочной железы, кожи, печени, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы и другие.