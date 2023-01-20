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«Росэнэгоатом» пожаловался на «неадекватность Киева»

«Росэнэргоатом» заявил, что «неадекватность Киева» мешает работе ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что «неадекватность Киева» мешает запустить реакторы Запорожской АЭС. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, два блока находятся на ремонте, остальные остановлены. Как считает Карчаа, запустить их можно достаточно быстро, но этому мешают «внешние обстоятельства».

Ранее сообщалось, что критические важные повреждения инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оперативно устранены.

Долгое время полноценное осуществление ремонтных и восстановительных работ инфраструктуры ЗАЭС было невозможно из-за артиллерийских обстрелов, отметил он.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» также ответил на вопрос о дополнительных мерах по защите критически важных объектов инфраструктуры станции. Он подчеркнул, что такие работы проводились в том числе в период интенсивных обстрелов территории ЗАЭС.

По его словам, на территории Запорожской АЭС были возведены дополнительные защитные инженерно-строительные конструкции вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов.

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