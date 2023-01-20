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Боррель озвучил объем выделенной Евросоюзом военной помощи Украине

Глава евродипломатии Боррель: ЕС выделил Украине €10 млрд военной помощи

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Janis Laizans/Reuters

Страны-члены Евросоюза выделили Украине военную помощь на €10 млрд, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«В сумме мы получаем почти €10 млрд военной помощи», — сказал глава евродипломатии на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде.

В прошлом году Боррель заявлял, что общая сумма помощи Евросоюза Украине в 2022 году без учета прямой военной поддержки стран-членов ЕС составила €22 млрд.

Он также он говорил о необходимости продолжать оказание всесторонней поддержки Украине, включая поставки оружия. Однако спустя месяц Боррель сообщил, что ЕС истощил свои военные запасы, предоставляя вооружение Киеву.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция РФ, целями которой, по словам президента России Владимира Путина, являются оказание помощи Донбассу, а также демилитаризация и денацификация украинских властей. Вскоре после начала спецоперации ряд западных стран ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

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