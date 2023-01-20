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Emirates.Estate сообщил, что москвичи чаще остальных россиян интересуются жильем в Дубае

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SORP Group 

Москвичи чаще остальных россиян интересуются недвижимостью в Дубае. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на исследование агентства недвижимости Emirates.Estate.

Отмечается, что с декабря 2022 года по январь 2023 года доля запросов со стороны жителей российской столицы составила 57,1% от общего числа обращений из крупных городов России. Второе место занял Санкт-Петербург с долей запросов в 13,4%, на третьем месте — Екатеринбург (3,9%).

В Emirates.Estate также сказали, что при выборе недвижимости в Дубае россияне в основном обращают внимание на стоимость объекта и его местоположение.

На этой неделе пресс-служба брокерской компании Betterhomes сообщила, что россияне стали лидерами среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае в 2022 году.

Во второй половине декабря газета Financial Times написала, что дома в Дубае чаще всего покупают европейцы, финансисты из Азии, индийцы и россияне. По информации CBRE, количество сделок с недвижимостью с начала года побило рекорд, установленный за аналогичный период в 2009 году, а арендная плата за этот срок выросла более чем на четверть.

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