Destatis: объемы экспорта Германии за пределы Евросоюза упали на 9,6% в декабре

По итогам декабря 2022 года объемы экспорта Германии в страны, находящиеся за пределами Евросоюза (ЕС), упали на 9,6%, до €56,3 млрд в денежном выражении. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

«В декабре немецкие экспортеры продали за границу значительно меньше товаров. Экспорт в страны за пределами Европейского Союза (ЕС) сократился на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 56,3 млрд евро», — говорится в материале.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался рост на 6,5%. Это было связано в первую очередь со значительным ростом цен во внешней торговле. В то же время доля России в суммарном экспорте Германии значительно сократилась по итогам первого месяца зимы, уточняется в заметке.

«Поставки Германии в Россию снова сократились в результате обострения конфликта на Украине и западных санкций, на 59,1 процента до 0,8 миллиарда евро. Таким образом, в декабре Россия заняла 14-е место среди основных стран назначения для немецкого экспорта за пределы ЕС», — заключается в статье.

5 января аналитики Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) представили данные, согласно которым объем экспорта в Россию из Германии увеличился в ноябре 2022 года на 12,3% относительно октября и составил €1,1 млрд. При этом поставки в РФ в ноябре упали на 52,9%, если сравнивать с аналогичным месяцем 2021 года.