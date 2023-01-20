ERR: экономика Эстонии страдает от роста цен и дефицита товаров

Экономика Эстонии не может справиться с постоянным ростом цен и дефицитом товаров на полках магазинов на фоне подорожания энергоресурсов. Об этом сообщает ERR.

В публикации отметили, что грузооборот в портах Эстонии в 2022 году составил 33,2 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом объем перевалки грузов снизился на 15,4%. При этом в обрабатывающей промышленности рост цен составил 16,4%, в том числе в производстве продуктов питания — 26,3%.

По сравнению с показателями ноября 2022 года на рост цен повлиял рост котировок электроэнергии и теплоэнергии, а также изделий из дерева и продуктов. При этом сейчас в некоторых магазинах Эстонии наблюдается дефицит парниковых огурцов местного производства. Большинство мелких производителей решили повременить с посадкой нового урожая из-за дорогих энергоресурсов.

Кроме того, крупнейший в Эстонии производитель парниковых огурцов GrüneFee также сократил объемы производства из-за того, что с 2023 года предприятие стало платить за энергию по новым тарифам.

В конце декабря газета Financial Times писала, что Евросоюз (ЕС) находится под угрозой резкого роста инфляции в 2023 году на фоне стремительного роста цен в прибалтийских странах в 2022-м.