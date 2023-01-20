Reuters сообщил, что корпорация Alphabet проведет крупнейшее сокращение рабочих мест

Американская технологическая корпорация Alphabet, владеющая поисковой системой Google, планирует сократить 12 тыс. сотрудников из-за экономического спада в технологическом секторе. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на содержание служебного документа компании.

В соответствии с этим документом, уволить сотрудников намереваются по всем подразделениям корпорации, в том числе работы лишатся инженеры и менеджеры. Всего планируют сократить 6% от своей рабочей силы Alphabet.

Накануне интернет-газета Business Insider со ссылкой на сообщение источников написала, что владелец соцсети Twitter Илон Маск возобновил увольнения в компании, несмотря на его заверения не делать этого.

На этой неделе телеканал Sky News сообщил, что американская компания Microsoft намерена сократить около 5% штата (около 10-11 тыс. своих работников) в ближайшее время.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что американский банк Goldman Sachs начнет кампанию по увольнению 3200 сотрудников, более половины из которых работают в ключевых подразделениях.