МИД Швейцарии: вопрос о конфискации российских активов может быть решен через референдум

Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации российских активов, замороженных в странах Евросоюза, и передаче их Украине может быть решен в ходе референдума. Об этом дипломат сказал в интервью газете Tages-Anzeiger.

Кассис напомнил, что правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму более $7,5 млрд. В настоящее время они находятся в собственности и не могут быть конфискованы.

«Если мы хотим серьезно помочь в восстановлении Украины, нам нужно подумать о том, как мы собираемся это финансировать. Но в Швейцарии потребуются серьезные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом. В других странах это решение может принять парламент. Но везде ясно: это решение имеет большое значение», — заявил глава швейцарского МИД.

Кассис отметил, что нельзя просто так забрать российские активы, в Швейцарии право собственности строго защищено, необходимы правильные механизмы, которые позволят избежать серьезных побочных эффектов. По словам дипломата, потребуется найти решение в международном праве, «которое было бы достаточно хирургическим, чтобы действовать, но без слишком большого количества побочных эффектов.

Ранее представитель Минюста США Эндрю Адамс на лекции в Гудзоновском институте подтвердил, что Вашингтон намерен передать Киеву часть российских активов, замороженных на Западе.