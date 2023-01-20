Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Швейцарии: вопрос о конфискации российских активов может быть решен через референдум

Глава МИД Швейцарии допустил проведение референдума по конфискации замороженных активов РФ

close
100%
Global Look Press

Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации российских активов, замороженных в странах Евросоюза, и передаче их Украине может быть решен в ходе референдума. Об этом дипломат сказал в интервью газете Tages-Anzeiger.

Кассис напомнил, что правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму более $7,5 млрд. В настоящее время они находятся в собственности и не могут быть конфискованы.

«Если мы хотим серьезно помочь в восстановлении Украины, нам нужно подумать о том, как мы собираемся это финансировать. Но в Швейцарии потребуются серьезные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом. В других странах это решение может принять парламент. Но везде ясно: это решение имеет большое значение», — заявил глава швейцарского МИД.

Кассис отметил, что нельзя просто так забрать российские активы, в Швейцарии право собственности строго защищено, необходимы правильные механизмы, которые позволят избежать серьезных побочных эффектов. По словам дипломата, потребуется найти решение в международном праве, «которое было бы достаточно хирургическим, чтобы действовать, но без слишком большого количества побочных эффектов.

Ранее представитель Минюста США Эндрю Адамс на лекции в Гудзоновском институте подтвердил, что Вашингтон намерен передать Киеву часть российских активов, замороженных на Западе.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть