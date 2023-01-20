Экономист Кынев заявил о необходимости перехода на возобновляемые источники энергии для Болгарии

Болгарии необходимо перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), при этом стране не нужно иметь лишние энергогенерирующие мощности. Об этом Болгарскому Радио заявил экономист Евгений Кынев.

«Болгарии не нужны такие энергогенерирующие мощности. Это устаревшая идея — когда к власти приходит лобби, связанное с атомной энергетикой, оно мечтает об огромных мощностях. В мире новые реалии, в энергетике, в демографической структуре населения, в тенденциях», — отметил Кынев.

По его словам, никакого негатива в сторону ядерной энергетики нет, так как у этой отрасли есть потенциал, который необходимо правильно вписать в современные реалии. Кроме того, Болгарии крайне необходимы изменения и реформы, так как основная часть экономики работает по модели прошлого века.

Он добавил, что стране нужные новые люди, реформаторы, которые будут думать о благополучии, а не о том, что интересно ресурсному лобби.

В начале ноября комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла предложение крупнейшей национальной компании по распределению природного газа «Булгаргаз» о снижении стоимости топлива почти на 47% относительно октября.