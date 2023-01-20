«Ведомости»: российские власти намерены привязать цену на нефть Urals к сортам Brent или Dubai Crude

Российские власти начали обсуждать возможное изменение принципов расчета цены на нефть, которая применяется для целей налогообложения. В качестве наиболее реального варианта рассматривается привязка стоимости сорта Urals к сортам Brent или Dubai Crude с определенным дисконтом, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и к одной из нефтяных компаний.

В настоящее время для этих целей используется стоимость основного экспортного сорта Urals. Его котировки рассчитывает ценовое агентство Argus. На основании этих данных, собираемых и публикуемых Минэкономразвития, Минфин определяет величину налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход и пошлины. В настоящее время власти задумались над изменением данной схемы, уточняется в заметке.

«Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта», — говорится в материале.

При этом величина скидки пока обсуждается, окончательного решения еще не приняли. Однако фактически дисконт оценивается в $10-15 за баррель. Российский бюджет сверстан при средней годовой цене на российскую нефть в $70 за баррель — предполагается, что новая схема расчета позволит эти параметры удовлетворить.

«Если сейчас сборы с нефтедобывающей отрасли идут из расчета цены на нефть менее 50 долларов за баррель, то после изменений этот показатель поднимется до 71–76 долларов, исходя из текущей стоимости Brent в 86 долларов», — заключается в статье.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, в котором предусматривается его смягчение в 2023 и 2024 годах. Объем нефтегазовых доходов, которые можно направить на расходы, в период с 2023 по 2025 год составляет 8 трлн рублей с ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.