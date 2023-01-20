Bloomberg: КНР нарастит долю возобновляемых источников электроэнергии до 52% к концу года

Пекин планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработке электричества в 2023 году до 52% относительно 49,6% в конце 2022 года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Китайского совета по электроэнергетике.

Такой цели Китай намерен достичь с помощью наращивания мощности солнечных и ветряных электростанций до 100 гигаватт и 65 гигаватт соответственно.

По прогнозам ведомства, в 2023 году после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, в стране восстановится спрос на электроэнергию и вырастет на 6% относительно 3,6% в 2022 году. На фоне этого ожидаемого всплеска власти хотят нарастить мощности, чтобы избежать колебаний в периоды пиковой нагрузки.

В то же время в Китае хотят увеличить мощности угольных и газовых электростанций на 70 гигаватт по сравнению с 40 гигаваттами в 2022 году. Такие меры требуются для повышения энергетической безопасности КНР в условиях дефицита электроэнергии.

В конце декабря пресс-служба Центра развития энергетики сообщила, что Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн.