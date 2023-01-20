Nihon Keizai: спрос на нефть в мире достигнет небывалых высот в 2023 году

Спрос на нефть в мире в 2023 году может достигнуть рекордных значений на фоне очередных санкций против России и ослабления антиковидных мер в Китае. Об этом пишет Nihon Keizai, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня. Рост предложения замедлится из-за влияния антироссийских санкций, а дисбаланс спроса и предложения может усилить давление на стоимость. При этом половина спроса в мире может быть связана с отменой строгой политики Китая, связанной с коронавирусными ограничениями.

В публикации отметили, что отмена ограничений в Китае вызвала всплеск инфекции. Поэтому окончательные прогнозы по спросу со стороны Китая пока неясны. Также определенная доля сомнений есть и в прогнозах, связанных с предложением российской нефти. То есть с 5 февраля должны вступить в силу дополнительные санкции Европы на российские нефтепродукты. Если это повлияет на российский экспорт, то баланс предложения будет нарушен.

В статье добавили, что сейчас цена на нефть составляет около $80 за баррель. Однако это значение ниже исторического максимума в $130 за баррель, после начала спецоперации на Украине. Но при этом, несмотря на неопределенность, на рынке есть все условия для очередного роста цен.

19 января агентство Bloomberg сообщило, что нефть из России смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре и оттуда реэкспортируют по всему миру. В агентстве уточнили, что власти Сингапура не запрещали импорт российской нефти, несмотря на то, что финансовым учреждениям нельзя сотрудничать с российскими товарами и предприятиями.