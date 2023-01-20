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Депутат Кирьянов заявил, что основной целью цифрового рубля будет выгода для предпринимателей

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Depositphotos

Основная задача создания цифрового рубля заключается в создании определенных выгод для предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Нововведение, вероятно, будет востребовано, но это не коснется широких слоев предпринимательского сообщества и граждан России. Пока это будет достаточно узкий сегмент предпринимателей, которые будут его использовать, в том числе из-за удобства», — отметил Кирьянов.

По его словам, цифровой рубль поможет предпринимательскому сообществу для решения ряда вопросов цифровизации. Кроме того, цифровой рубль гарантирован РФ, и эта новая система никак не может быть сравнена с биткоином и другими электронными валютами.

Он добавил, что к криптовалютам в России свое отношение. При этом важно оградить россиян от возможных убытков при использовании криптовалют и не допускать их в расчетах.

17 января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль не будет иметь срока годности после его внедрения в РФ. Аксаков добавил, что вопрос цифровизации станет одним из самых важных в российском законодательстве. Депутат призвал уделить максимальное внимание защитным моментам, связанным с законодательным регулированием цифрового рубля.

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