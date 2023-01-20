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ЕК хочет наказывать компании за необоснованные заявления об экологичности продукции

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Евросоюз (ЕС) хочет ввести наказание для компаний, которые делают ничем не обоснованные заявления об экологичности своей продукции. Об этом сообщает портал «Юрактив» со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

В 40% случаев компании заявляют об экологичности продукции, при этом ничем не подкрепляя это, отмечается в документе ЕК.

Странам ЕС, как указано в документе, будет предложено создать системы для проверки подобных утверждений от компаний, проверка будет осуществляться «независимыми контролерами». Страны — члены ЕС будут наблюдать за соблюдением правил и принимать решения об «эффективном, пропорциональном и оказывающем сдерживающее воздействие» наказании для нарушителей.

В ЕК считают, что эта мера поможет потребителям принимать более информированные решения при покупке каких-либо товаров.

В сентябре сообщалось, что Евросоюз ужесточит требования к качеству ремонта смартфонов и их аккумуляторам.

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