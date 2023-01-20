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Bloomberg: криптовалютная биржа Genesis обанкротилась вслед за FTX

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Depositphotos

Руководство криптовалютной биржи Genesis подало заявление о банкротстве после краха другой торговой площадки FTX. Genesis стала последней компанией, которая потерпела крах после стремительного падения FTX, сообщает агентство Bloomberg.

«Genesis сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя последней займы. Материнская компания криптобиржи Digital Currency Group предпринимала попытки спасти Genesis, в частности пыталась привлечь инвесторов и сократила 30% персонала в ноябре. Но большое число запросов на снятие средств привело к банкротству», — говорится в материале.

Еще одной пострадавшей от краха FTX стала биржа Coinbase Global. 10 января руководство оператора данной торговой площадки сообщило о намерении уволить 20% сотрудников (порядка 950 работников) в связи с отраслевым кризисом. Для сравнения, к концу сентября 2022 года в Coinbase Global работало около 4,7 тыс. человек.

Генеральный директор торговой площадки Брайан Армстронг назвал крах FTX «серьезным ударом» для всей криптовалютной отрасли. Прошлым летом оператор уже был вынужден уволить 18% персонала из-за возросших затрат, однако к настоящему времени финансовые трудности никуда не ушли.

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