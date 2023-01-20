Власти Буркина-Фасо утвердили стратегию борьбы с нелегальной добычей золота

Правительство Буркина-Фасо распорядилось закрыть нелегальные золотодобывающие предприятия в Восточно-Центральной области, передает ФАН.

Прииски будут остановлены в 20 деревнях со следующей недели. Власти региона обнародовали данные о предполагаемой связи владельцев с преступными сообществами.

Национальное агентство Буркина-Фасо по надзору за добычей полезных ископаемых полумеханизированным способом обнаружило в стране более 800 мест кустарного извлечения ценных минеральных ресурсов. Правительство начало кампанию по борьбе с нелегальными промыслами во всех областях.

Золото стало важным источником доходов страны за последние 15 лет. По данным властей, экспорт драгметалла из республики вырос в 12 раз — до 66,9 тонн.