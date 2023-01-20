Доцент Лебединская оценила, насколько выросли траты курильщика из-за новых акцизов на вейпы

Расходы курильщиков немного вырастут после введения с 1 марта акцизов на вейпы. Об этом «Российской газете» заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«В среднем на месяц нужно приобрести флакончик объемом в 30 мл, то есть акциз для плательщика составит 600 рублей в месяц — это на 60 рублей больше, чем раньше», — отметила Лебединская.

По ее словам, взимание акцизов является верным решением, так как курильщик применяет саму жидкость, а не средство доставки.

Она добавила, что в России среди всего рынка табака вейпы растут быстрее всего. Например, в 2021 году этот рынок вырос в два раза по сравнению с показателями 2020 года, с 40,5 млн штук до 93 млн.

19 января ТАСС со ссылкой на сообщение главы комитета по молодежной политике Артема Метелева сообщил, что созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа при нижней палате парламента предложила приравнять вейпы к сигаретам и запретить их рекламу.

До этого газета «Известия» писала, что в России с 1 марта 2023 года подорожают различные виды сигарет и табака, а также жидкости для вейпов. Расходы курильщиков на них вырастут на 5% и на 11% соответственно.